Власти Сургута намерены превратить Хоззону в спортивный микрорайон.

В Сургуте отрылся для посещения новый спорткомплекс в микрорайоне Хоззона по улице Маяковского (напротив городского управления МВД). Комплекс стал четвертым по счету, открытым в Сургуте с августа 2025 года. Строительство затянулось до декабря, хотя планировалось, что первые спортсмены попадут внутрь еще в сентябре.Спортцентр сможет принимать до 115 человек в час. Главное помещение спорткомплекса — просторный и светлый универсальный игровой зал, площадь которого превышает тысячу квадратных метров. На втором этаже разместился зал для игры в шашки и шахматы. Также в здании будут функционировать тренажерный и хореографический залы. Помещения введены по всем требованиям Министерства спорта России.

Как рассказал директор «Интера-спорт» Сергей Парфенов, комплекс построен с применением российских материалов и технологий. Концессионер в ближайшем будущем увеличит число зрительских мест в главном игровом зале с 80 до 350, чтобы в центре можно было бы проводить соревнования не только городского, но и регионального уровня.В шаговой близости от этого объекта строится еще один с ледовой ареной внутри.

Ранее в феврале по улице Университетской в микрорайоне 30А распахнули двери универсальный спорткомплекс с игровым залом и дворец боевых искусств, а в сентябре открылся комплекс на Кукуевицкого .