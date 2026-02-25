Площадка для размещения вагоноремонтного комплекса выбрана не случайно. Расположение на инфраструктуре, прилегающей к ТЛЦ «Сибирский», позволит обеспечить максимальную готовность вагонного парка крупнейшего в Сибири терминала к погрузке и бесперебойной перевозке контейнеров на фитинговых платформах и в полувагонах.

На сегодняшний день завершён первый этап проекта — создан участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Ведётся строительство колёсно-роликового участка, которое будет закончено до конца текущего года. В перспективе планируется постройка вагоноремонтного завода с возможностью изготовления собственного подвижного состава.Ключевой особенностью проекта является его технологическая интеграция с ТЛЦ «Сибирский». Таким образом, обеспечивается диагностика и ремонт подвижного состава непосредственно в местах погрузки и выгрузки. Такое решение позволяет минимизировать транспортные издержки, сократить простои вагонов и нарастить пропускную способность железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

Комплекс будет оснащён передовыми технологиями, включающими элементы «цифрового депо» и системы интеллектуального машинного зрения. Эти инновации обеспечивают полное техническое сопровождение жизненного цикла вагона — от первичной диагностики до выхода готового вагона под погрузку.Компания «РемТерминал» одной из первых получила статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новосибирск», что позволяет предприятию получить налоговые льготы и значительно сократить срок окупаемости проекта.Открытие ремонтного комплекса обеспечит мощный синергетический эффект, превращая Новосибирскую агломерацию в один из самых технологичных логистических кластеров Сибири. Это не только повышает инвестиционную привлекательность региона, но и укрепляет надёжность всей транспортной сети.

