После реконструкции заработал корпус № 8 ГКБ № 1 им. Пирогова
В Москве открыли обновленный лечебно-диагностический корпус № 8 ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова. Первых пациентов он примет уже в марте.
Комплексная реконструкция знаменитой Первой Градской — один из самых масштабных проектов модернизации столичного здравоохранения на ближайшие годы. Больница всегда славилась своими специалистами и уникальными медицинскими возможностями. Каждый год здесь лечат около 120 тысяч пациентов и проводят больше 40 тысяч операций. Задача — сохранять и наращивать этот уровень.
В 2024 году на территории больницы открыли Флагманский центр, в прошлом — ревматологический корпус. Теперь заработал корпус № 8, где будут наблюдаться пациенты хирургического профиля. Он будет работать в связке с Флагманским центром.
В планах на ближайшие три года — реконструкция еще трех корпусов (№ 2, № 3 и № 5) и строительство нового главного корпуса Первой Градской, сообщают в мэрии Москвы
