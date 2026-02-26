В Москве открыли обновленный лечебно-диагностический корпус № 8 ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова. Первых пациентов он примет уже в марте.

Комплексная реконструкция знаменитой Первой Градской — один из самых масштабных проектов модернизации столичного здравоохранения на ближайшие годы. Больница всегда славилась своими специалистами и уникальными медицинскими возможностями. Каждый год здесь лечат около 120 тысяч пациентов и проводят больше 40 тысяч операций. Задача — сохранять и наращивать этот уровень.

В 2024 году на территории больницы открыли Флагманский центр, в прошлом — ревматологический корпус. Теперь заработал корпус № 8, где будут наблюдаться пациенты хирургического профиля. Он будет работать в связке с Флагманским центром.

В планах на ближайшие три года — реконструкция еще трех корпусов (№ 2, № 3 и № 5) и строительство нового главного корпуса Первой Градской, сообщают в мэрии Москвы