Церемония закладки камня на месте строительства нового производственного корпуса, предназначенного для изготовления компонентов высокоскоростных поездов, состоялась на территории промтехнопарка «КСК» в Твери.

Производственный корпус будет построен благодаря финансовой поддержке ПАО Сбербанк, стоимость проекта составит почти 2 млрд рублей.

Соглашение об этом подписали ПАО Сбербанк, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и НПО «Вояж» — инвестор со стороны ГК КСК, входящий в дивизион «Интерьер и экстерьер» холдинга.

В новом производственном корпусе площадью 12 тыс. кв. м будут выпускать широкий ассортимент компонентов для высокоскоростных поездов и других видов железнодорожного транспорта: панели облицовки потолка, пола и стен, санитарные комплексы и системы водоподготовки, багажные полки, противопожарные перегородки с дверью кабины машиниста и другие элементы интерьера для вагонов локомотивной тяги и моторвагонного подвижного состава.

Как отметил генеральный директор ООО «КСК» Тарас Спивак, предприятие выступает системным участником проекта высокоскоростного производства и планирует участвовать в нем на долгосрочной основе. При этом фокус направлен не только на реализацию самого проекта, но и на его дальнейшее развитие, а также на применение накопленного опыта в сфере инновационных технологий транспортного машиностроения, в том числе при производстве всех типов подвижного состава.

«Полтора года на реализацию проекта. В Твери точно будут производиться почти все интерьерные компоненты. Корпус, который мы закладываем, будет ориентирован на компоненты, которые мы раньше не производили, и компетенции, которых у нас не было. Интерьерные композиции будут производиться из новых инновационных материалов, которые должны быть легче, лучше, эстетичнее, чтобы дать новый уровень комфорта пассажирам в новом высокоскоростном поезде. Кроме того, в Твери продолжат производиться компоненты, которые мы и раньше производили», — сказал Спивак.