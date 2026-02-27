ООО «АРТРОБОТ» разработало и запустило в серию 5-осевой робот-маляр для автоматической окраски с ЧПУ. В основе — МКПИ (Модуль координатных перемещений инструмента): Манипулятор с автоматическими краскораспылителями передвигается по координатам X, Y, Z, новая разработка добавляет вращение по оси «A» вокруг вертикальной оси и наклон «B»; предусмотрены линии подачи лакокрасочного материала для каждого пистолета.Данное решение в аналогах не встречается ни в зарубежном ни в отечественном оборудовании.

Отличие серии — запатентованный механизм управления положением автоматических краскораспылителей в подвижной головке для покрасочной камеры с программным управлением. На двух параллельных валах закреплены кронштейны под один-два распылителя, а комбинации 1×1, 1×2 и 2×2 включаются программой. В варианте прямого привода два двигателя с обратной связью поворачивают кронштейны независимо.

Так реализовано распыление двумя пистолетами с управляемым перекрытием факелов: шаг прохода рассчитывается так, чтобы следующий след перекрывал предыдущий, а угол корректируется алгоритмом по высоте и скорости. Переналадка под новую геометрию проходит без ручного «подвода», поэтому опыл снижается, а слой получается повторяемым.

Основное преимущество 5-ти кооринатной серии роботов-маляров АРТРОБОТ это повышенная производительность, удобство и простота.

Преимущества 5 осей по сравнению с 4-мя

В 4-осевых системах ориентация распылителя выставляется вручную, пятая ось добавляет управляемый программой наклон краскораспылителя. Для пользователя это даёт:

быстрое изметение угла работы пистолетов в зависимости от геометрии изделия, вязкости ЛКМ и требуемой толщины слоя;

более равномерную толщину слоя на сложных элементах без локальных «переливов» и недокрытий;

окрашивание сложных элементов: фрезеровок, интегрированных ручек и т. п. ;

; удвоение производительности;

корректную работу «двумя пистолетами» при расширении следа: перекрытие факелов настраивается без ухудшения угла распыления.

Разработка полностью отечественная, выполнена российскими инженерами; патентом защищён и пятикоординатный промышленный образец машины.