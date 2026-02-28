В Бухаресте (Румыния) подведены итоги 17-й Международной олимпиады по математике Romanian Master of Mathematics. Российская команда школьников завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали интеллектуального турнира.

Российские школьники выступили на интеллектуальном турнире только в качестве индивидуальных участников. При этом по итогам командного зачета (сумма трех лучших результатов) наши ребята набрали 85 баллов, на один балл опередив сборную Китая, занявшую первое место.

Сборная нашей страны выполняла задания в дистанционном формате на базе Образовательного центра «Сириус». Команду возглавлял руководитель ресурсного центра дополнительного образования Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, его заместителем был методист московского Центра педагогического мастерства Андрей Кушнир.

Международная олимпиада по математике Romanian Master of Mathematics проводится в Бухаресте (Румыния) ежегодно. Впервые интеллектуальный турнир, который объединяет школьников из разных стран, был организован в 2008 году.

В 2025 году российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали.