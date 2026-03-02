В поселке Усть-Ордынский Иркутской области открылся цех по производству мясных консервов
Мощность консервирования — 75 тысяч банок говяжьей тушенки в месяц. Выпуск продукции планируют увеличить в два раза. По решению коллектива часть первой партии консервов — одну тысячу банок — отправят бойцам специальной военной операции.
На территории Усть-Ордынского Бурятского округа сосредоточено почти 50% крупного рогатого скота от общего поголовья КРС в регионе. И создание такого производства — это пример комплексного взаимодействия сельхозтоваропроизводителей и производителей мясной продукции.
Продукция будет реализовываться в магазинах розничной торговли пос. Усть-Ордынский, Баяндая, Оёка, Кутулика, Черемхово, Хомутово, Ангарска, Иркутска, Слюдянки.
