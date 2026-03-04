В Пермском крае завод «Синергия» увеличил выпуск насосов для нефтегазовой отрасли на четверть. Предприятие завершило модернизацию производственной площадки и теперь может выпускать до 500 единиц продукции в год.

Инвестиции в проект составили около 230 миллионов рублей. Из них 180 миллионов в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Проекты развития».

Завод выпускает плунжерные насосы объёмного действия и насосные установки. Это оборудование для перекачки агрессивных жидкостей под высоким давлением. Такие насосы нужны при ремонте нефтяных скважин, цементировании, кислотной обработке, подаче буровых растворов и закачке пластовой воды для повышения нефтеотдачи.

Основные заказчики — «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и крупные нефтесервисные компании.

Доля импорта в этом сегменте российского рынка пока составляет около 30 процентов. Благодаря запуску новых мощностей её планируют снизить до 23 процентов. Само предприятие рассчитывает нарастить свою долю на рынке с 29 до 35 процентов. Кроме того, завод поставляет продукцию в Ирак, Казахстан и Туркменистан.

Локализация производства достигла 95 процентов — используют в основном отечественные материалы и комплектующие. Вся продукция — собственные разработки конструкторского отдела предприятия.

Среди преимуществ насосов — высокая надёжность и ресурс механической части не менее 30 тысяч часов. Коэффициент полезного действия превышает 95 процентов. Оборудование отличается компактностью и меньшим весом по сравнению с аналогами, что позволяет при необходимости быстро передислоцировать его на другой объект, отметили в ФРП