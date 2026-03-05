4 марта в Чишминском районе на заводе детского и диетического питания «ВкусЛайн» открыли новые цеха. Предприятие из Чишмов поставляет продукцию в образовательные учреждения республики.

Компания начала свою работу в 2017 году в качестве организатора горячего питания в учебных заведениях региона. В 2020 году предприятие вложило более 130 млн рублей в модернизацию производства, а в прошлом году приобрело новые помещения, что позволило увеличить объёмы выпускаемой продукции до 90 позиций. Это мясные и рыбные полуфабрикаты, кулинария, десерты и специализированное питание для детей и взрослых. Поставщиками сырья являются предприятия Башкортостана. В 2024-2030 годах общий объём инвестиций в развитие «ВкусЛайн» превысит 960 млн рублей.

Завод активно работает над увеличением выпуска продуктов под брендом детского и диетического питания, предлагая уникальные рецептуры и строгие стандарты качества. Также здесь прорабатывают вопросы поставки продукции в торговые сети и через маркетплейсы.

