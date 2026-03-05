В Лобне открыли центр по сборке технологического оборудования для молочной промышленности и производителей напитков.

АО «Упаковочные системы» — лидер по производству картонной упаковки для молока, соков и детского питания в стране (ежегодно более 4 млрд упаковок — 20 видов). Компания работает более чем с 250 ведущим предприятиям пищевой промышленности, а также является поставщиком производственных и упаковочных линий и запчастей к ним.

Раньше сборка технологического оборудования — пастеризаторов, моек, модулей стерильного хранения, автоматов для розлива и т. д. — осуществлялась в дружественных странах. Открытие же нового центра позволит полностью локализовать производство в Подмосковье.

Предприятие «Упаковочные системы» работает в Подмосковье уже 15 лет. В 2022-м году перешла под управление российского менеджмента, в короткие сроки были локализованы поставки сырья отечественного производства (картон, краски, идет работа по локализации фольги и полимеров).

На сегодняшний день на отечественных предприятиях работают почти 500 автоматизированных линий, созданных АО «Упаковочные системы». Кроме того, в ассортименте около 15 тыс. наименований запчастей к ним. Компания разработала собственный промышленный дизайн — конструкцию и компоновку, повысила эффективность ряда параметров и адаптировала их к потребностям российских заказчиков, чтобы оборудование было удобным, безопасным и простым в обслуживании. Сейчас ведется работа по локализации комплектующих. Кроме того, предприятие работает на программном обеспечении собственной разработки.

В новом центре по сборке технологического оборудования смогут производить до 25 модулей в год. Компания уже получила первые заказы.

«Нашим потребителем являются все крупные молочные предприятия — лидеры молочной промышленности. Раньше большая часть оборудования к ним поступала из-за границы. Сейчас мы смогли за короткое время сделать реинжиниринг оборудования, придумать свой собственный дизайн, который по своим характеристикам не уступает мировым лидерам, и наладить здесь производство. Первые модули уже собраны. Сейчас мы загружены заказами примерно до осени. В планах масштабировать производство. Задача — работать над повышением номенклатуры того, что мы выпускаем — заниматься не только сборкой модулей, но и идти в компонентную историю, — рассказал гендиректор АО „Упаковочные системы“ Александр Криволапов. — Фокус, безусловно, на отечественных производителей. Но сейчас видим очень большой интерес к нашей продукции, активно работаем с Белоруссией. Когда участвуем в индустриальных выставках, получаем большое количество запросов. Это касается и упаковочного материала, и оборудования».

В следующем году предприятие планирует увеличить производственную мощность на 50% — до 6 млрд упаковок в год. Реализация проекта позволит полностью обеспечить рынок отечественной упаковкой.

«В 2025 году у нас стартовал крупный инвестпроект по расширению производственной мощности. Ключевым этапом является установка второй линии ламинирования. Это, по сути, самый сложный производственный процесс, самый дорогостоящий. Дизайн линии разработан с участием наших специалистов. Ее запуск позволит добавить порядка 50% дополнительной производственной мощности. Тем самым мы будем способны полностью заместить импорт упаковки в России. Это является ключевой задачей в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. На первом этапе инвестиции в проект составят порядка ₽4 млрд», — рассказал директор фабрики АО «Упаковочные системы» Дмитрий Блинов.

Московская область занимает первое место в стране по производству картонной упаковки для жидких продуктов, бумаги и сырья для упаковки (гофрокартона). Среди крупных производителей компании: «ПП ГОФРОКОМБИНАТ» в г. о. Павловский Посад, «Л-ПАК Кашира» и «ГОФРОН» в Кашире и «МОЛОПАК» в Чехове, который в прошлом году.