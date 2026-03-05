В Оренбурге открыт новый политехнический лицей
В Оренбургской области 4 марта состоялось открытие крупнейшего образовательного учреждения региона — Политехнического лицея, рассчитанного почти на 1 800 учащихся. Новое учебное заведение, построенное в рамках нацпроекта, вошло в двадцатку самых больших школ России по площади и вместимости.
Проект имеет особое значение для региона. Он закрывает потребность в школьных местах в одном из самых густонаселенных районов города. Обладая мощной инженерно‑технической базой, лицей готов выстраивать взаимодействие с промышленными предприятиями региона. В лицее планируется открыть несколько профильных классов, а при поддержке Роскосмоса заработает космический класс. Это полностью соответствует региональной концепции непрерывной образовательной траектории «школа — колледж — вуз». И позволяет ребятам начать профессиональное развитие еще в школьные годы. Еще одна важная часть образовательного комплекса — детский технопарк «Кванториум». Здесь ученики смогут углубленно изучать информационные технологии, робототехнику, программирование, лазерный и графический дизайн.
