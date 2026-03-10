Для снижения дефицита мощности: на Дальний Восток едет турбина ГТЭ-170
«Силовые машины» изготовили и провели заводские испытания газовой турбины ГТЭ-170.1. Оборудование предназначено для строительства Хабаровской ТЭЦ-4, которую возводит «РусГидро». Это часть государственной программы развития тепловой электроэнергетики Дальнего Востока.
Испытания прошли на сборочном стенде Ленинградского Металлического завода в присутствии заказчика. Турбину проверили, включая вращение ротора валоповоротным устройством. Сейчас оборудование готовят к отгрузке.
Новая станция заменит Хабаровскую ТЭЦ-1, которая работает уже 70 лет. На ТЭЦ-4 будут использовать парогазовую технологию на базе отечественных газовых турбин «Силовых машин». Топливом станет природный газ, рассказали в СМ
Проектная мощность станции — 410 МВт и 1389 Гкал/ч. Для нее предназначены две турбины ГТЭ-170.1. «Силовые машины» также обеспечат шефмонтаж и шефналадку.
Строительство ТЭЦ-4 — один из приоритетных проектов РусГидро на Дальнем Востоке. Он должен снизить энергодефицит в регионе и обеспечить растущие нагрузки.
