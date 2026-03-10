MAX
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Для снижения дефицита мощности: на Дальний Восток едет турбина ГТЭ-170

«Силовые машины» изготовили и провели заводские испытания газовой турбины ГТЭ-170.1. Оборудование предназначено для строительства Хабаровской ТЭЦ-4, которую возводит «РусГидро». Это часть государственной программы развития тепловой электроэнергетики Дальнего Востока.

Испытания прошли на сборочном стенде Ленинградского Металлического завода в присутствии заказчика. Турбину проверили, включая вращение ротора валоповоротным устройством. Сейчас оборудование готовят к отгрузке.

Новая станция заменит Хабаровскую ТЭЦ-1, которая работает уже 70 лет. На ТЭЦ-4 будут использовать парогазовую технологию на базе отечественных газовых турбин «Силовых машин». Топливом станет природный газ, рассказали в СМ

Проектная мощность станции — 410 МВт и 1389 Гкал/ч. Для нее предназначены две турбины ГТЭ-170.1. «Силовые машины» также обеспечат шефмонтаж и шефналадку.

Строительство ТЭЦ-4 — один из приоритетных проектов РусГидро на Дальнем Востоке. Он должен снизить энергодефицит в регионе и обеспечить растущие нагрузки.

Источник: power-m.ru

  • Владимир Козлов Владимир Козлов10.03.26 17:05:12

    Ну вот, отличные новости, наконец-то по турбинам явные улучшения! Сложные всё-таки агрегаты — понадобилось время, но результат есть. Спасибо всем причастным!

