2 дня назад
Bionysheva_Elena Армия и Флот

«Стрела» получила боеприпасы от «Калашникова»

Концерн «Калашников» отгрузил первую в этом году партию зенитных управляемых ракет 9М333. Они идут в адрес госзаказчика и предназначены для комплексов «Стрела-10» и их модификаций. Эти установки сейчас активно работают в зоне спецоперации.

Ракета универсальна: может бить по целям днём и ночью, даже если противник ставит оптические помехи. Берёт и беспилотники, и крылатые ракеты. У головки самонаведения три режима — фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, рассказали в Калашникове. 9М333 делают серийно с 2020 года. В зоне СВО ракета показала себя хорошо — не случайно объём госзаказов на этот год вырос.

Источник: t.me

  • Нет аватара alexm11.03.26 14:32:42

    По сообщение РИА Новости утверждается, что Российская армия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) применяет «зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, используемые Военно-воздушными силами Украины (ВВСУ)». Неназванный собеседник агентства пояснил (цитата): «Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80% случаев. Это отличный показатель эффективности».

