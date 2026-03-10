«Стрела» получила боеприпасы от «Калашникова»
Концерн «Калашников» отгрузил первую в этом году партию зенитных управляемых ракет 9М333. Они идут в адрес госзаказчика и предназначены для комплексов «Стрела-10» и их модификаций. Эти установки сейчас активно работают в зоне спецоперации.
Ракета универсальна: может бить по целям днём и ночью, даже если противник ставит оптические помехи. Берёт и беспилотники, и крылатые ракеты. У головки самонаведения три режима — фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, рассказали в Калашникове. 9М333 делают серийно с 2020 года. В зоне СВО ракета показала себя хорошо — не случайно объём госзаказов на этот год вырос.
