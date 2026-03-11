В селе Косулино Свердловской области открылся новый детский сад
Сдано в эксплуатацию новое здание детского сада в селе Косулино Белоярского муниципального округа. Здание было официально введено в эксплуатацию 5 марта, а скоро примет первых воспитанников. Перед этим осталось закончить оснащение детсада.
объект построили за счёт средств регионального бюджета. Площадь нового детсада составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 12 групп, что позволит принять 300 детей. В здании предусмотрены просторные помещения для занятий музыкой и физкультурой. Также здесь оборудован кабинет дополнительного образования.
Для поддержки юных жителей села в штат учреждения вошли логопед, дефектолог и психолог. Специалисты смогут своевременно помогать детям, которым требуется особое внимание. Открытие сада полностью закроет потребность села в дошкольном образовании с учётом уже работающего учреждения.В текущем году планируется открытие ещё одного детсада, который сейчас строится в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. А на 2027 год запланирован ввод сразу пяти дошкольных учреждений: двух в Екатеринбурге, двух в Нижнем Тагиле и одного в Сысерти.
