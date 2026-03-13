В республиканской столице после капремонта и полного переоснащения торжественно открыли детскую городскую поликлинику. Это главное амбулаторное медучреждение для детей республиканской столицы, где помощь получают более 30 тысяч маленьких жителей Черкесска. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в день. Здание поликлиники, построенное в 1989 году, преобразилось до неузнаваемости.

Работы носили комплексный характер. Выполнен капитальный ремонт фасада с архитектурной подсветкой и всех внутренних помещений, полностью заменены инженерные сети, лифты, смонтированы современные системы вентиляции и кондиционирования. Установлены новейшие системы пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения. Все кабинеты оснащены новой мебелью и современным медицинским оборудованием. Особое внимание уделено доступной среде: учреждение стало полностью комфортным для маломобильных граждан. Завершило преображение благоустройство внутреннего двора.

Помимо очевидных внешних изменений, поликлиника стала современной и технологичной: внедрена система электронной регистратуры, другие цифровые сервисы для удобства пациентов. Открыт специализированный Центр репродуктивного здоровья подростков. Кроме того, реанимирован Центр охраны детей, организован контроль зрения у детей с нарушениями зрительной системы. Расширены возможности педиатрических и прививочных кабинетов.