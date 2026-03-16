В Орджоникидзевском районе Перми открылась поликлиника по адресу ул. Лобачевского, 26. Это новый трехэтажный комплекс, площадью 5 тысяч кв. м, который сможет принимать до 200 пациентов в смену. Здание поликлиники расположено на территории действующего больничного комплекса. Открытие новой поликлиники на Лобачевского стало значимым этапом в модернизации системы здравоохранения Перми. Проект реализован по краевой адресной инвестиционной программе и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Его стоимость составила более 1 млрд рублей.В блоке консультативно-диагностической помощи будут вести прием участковые терапевты, а также узкие специалисты — невролог, пульмонолог, уролог, офтальмолог, кардиолог и другие. Для проведения обследований предусмотрены урологический кабинет, процедурные зоны, прививочный кабинет и пункт приема анализов.

В отделении функциональной диагностики будут проводить ЭКГ, спирографию и суточное мониторирование. Эндоскопический блок состоит из процедурных для каждого вида диагностики. В новой поликлинике также есть собственное рентгенодиагностическое отделение, женская консультация и дневной стационар на пять коек, а также кабинеты физиотерапии, прессотерапии, электролечения и гальванотерапии.

Главный врач Больницы Архангела Михаила Антон Коровин отметил, что благодаря строительству современной, комфортной и большой поликлиники удалось собрать в одном месте весь спектр медицинской помощи, которую могут получать жители левого берега Орджоникидзевского района. «Ранее прием пациентов с левого берега Камы мы вели в четырех отдельных поликлиниках. Теперь у жителей Орджоникидзевского района есть возможность получить весь необходимый комплекс медицинской помощи в одном месте, без необходимости переезжать для дальнейшего дообследования из одной поликлиники в другую», — подчеркнул Антон Коровин.