«Камский кабель» прошел добровольную сертификацию своей огнестойкой продукции. Испытания подтвердили, что силовые и контрольные кабели торговой марки «Камкабель» могут работать в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) вместе с кабеленесущими системами компании «ДКС».

Что такое ОКЛ? Это комплексные системы, куда входят сам кабель, несущие конструкции, огнестойкие короба, крепеж и монтажные элементы. Их задача — сохранять работоспособность систем безопасности и противопожарной защиты во время пожара, под воздействием открытого огня. Такие линии обязательны на объектах с повышенными требованиями к безопасности: торговых центрах, больницах, школах, вокзалах, складах и жилых комплексах.

Испытания проводили по ГОСТу Р 53316. Кабельную линию помещали в лабораторную печь и воздействовали открытым пламенем, имитируя реальный пожар. Сертификат подтверждает, что вся система — кабель плюс крепления — сохраняет работоспособность заданное время и обеспечивает питание подключенного оборудования, рассказали на предприятии.

Для заказчика это плюс: использование сертифицированной в паре с конкретным производителем кабеленесущих систем продукции дает юридическую защиту и упрощает сдачу объекта. Для «Камского кабеля» сертификат открывает доступ к проектам, где требуют не просто огнестойкий кабель, а готовую сертифицированную систему, прошедшую огневые тесты в сборе.

Сертификат действует три года и признается на территории Евразийского экономического союза.