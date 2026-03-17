В Челябинске после масштабной реконструкции здания открылась спортшкола «ЧТЗ», которая в этом году отмечает 80-летний юбилей. В церемонии открытия принял участие олимпийский чемпион, вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Визит звезды российской и мировой спортивной гимнастики стал большим событием для ребят.

С показательными выступлениями для Никиты Нагорного выступили учащиеся СШОР «ЧТЗ» — представители спортивной и художественной гимнастики, а также школы акробатики.

История спортивной гимнастики в Челябинской области насчитывает 80 лет. В послевоенном 1946 году открывается секция спортивной гимнастики при ЧТЗ. В 1986 году секция получила статус школы олимпийского резерва и переехала в здание на улице Савина. И с тех пор здесь проводился лишь косметический ремонт. Три года назад остро встал вопрос о реконструкции помещений.

На проведение работ были выделены средства из областного и городского бюджетов. Здесь полностью заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, обновлена электропроводка, был проведен ремонт фасада, а также монтаж системы освещения. Основной задачей было восстановление кровли, так как здание долгое время находилось практически без крыши.