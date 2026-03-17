В Москве на заводе «ЖБИ-6» запустили производство готовых санитарно-технических кабин. Площадь новой линии — четыре тысячи квадратных метров, оборудование современное. Мощность — до 25 модулей в день.

Кабина поступает на стройку уже готовой: с чистовой отделкой, разведёнными инженерными системами и сантехникой. При заказе можно настроить отделку, дизайн, размеры и состав оборудования. Вес модуля — от 1,1 до двух тонн. Такие решения подходят для жилых домов, социальных и общественных зданий.

Продукцию уже отгружают на стройки жилых комплексов в Москве и области, об этом сообщили в Правительстве Москвы.

Как пояснила гендиректор компании Наталья Безшлеева, собственное производство даёт полный контроль над качеством, сокращает сроки строительства и снижает зависимость от поставщиков. У каждого модуля — сквозная маркировка, можно отследить всю историю изготовления.

В планах — не останавливаться на сантехкабинах. Компания хочет расширить линейку за счёт других инженерных модулей, чтобы перенести максимум трудоёмких операций со стройплощадки в цех. Это повысит качество, производительность и общую эффективность строительства.