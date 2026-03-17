До 25 модулей в день: в столице начали делать готовые сантехкабины
В Москве на заводе «ЖБИ-6» запустили производство готовых санитарно-технических кабин. Площадь новой линии — четыре тысячи квадратных метров, оборудование современное. Мощность — до 25 модулей в день.
Кабина поступает на стройку уже готовой: с чистовой отделкой, разведёнными инженерными системами и сантехникой. При заказе можно настроить отделку, дизайн, размеры и состав оборудования. Вес модуля — от 1,1 до двух тонн. Такие решения подходят для жилых домов, социальных и общественных зданий.
Продукцию уже отгружают на стройки жилых комплексов в Москве и области, об этом сообщили в Правительстве Москвы.
Как пояснила гендиректор компании Наталья Безшлеева, собственное производство даёт полный контроль над качеством, сокращает сроки строительства и снижает зависимость от поставщиков. У каждого модуля — сквозная маркировка, можно отследить всю историю изготовления.
В планах — не останавливаться на сантехкабинах. Компания хочет расширить линейку за счёт других инженерных модулей, чтобы перенести максимум трудоёмких операций со стройплощадки в цех. Это повысит качество, производительность и общую эффективность строительства.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0