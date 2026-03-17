В Хабаровске начал работу палатный корпус туберкулёзной больницы, строительство которого началось в 2019 году. За это время удалось с нуля возвести почти 11 тыс. кв. метров здания, полностью отвечающего санитарным требованиям для жителей региона, нуждающихся в стационарном лечении.

Новый корпус рассчитан на 140 коек. Пациентов размещают в боксированных палатах на два человека, в каждой из которых организованы комфортные условия: имеются холодильники, раковины, раздельные душ и туалет. В этом же здании размещены: приёмное отделение, отделение для лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью, хирургическое отделение, операционный блок с тремя помещениями, лаборатория, изолированные боксы для тяжелобольных и палаты для маломобильных пациентов. Впервые для больницы появилось реанимационное отделение на семь мест для послеоперационных больных, а также пациентов, нуждающихся в наблюдении в условиях палаты интенсивной терапии. Стоимость всех работ — почти 1,5 млрд рублей.

Дальний Восток — территория эндемичная по туберкулёзу, поэтому строительство нового корпуса было острой необходимостью. Большая работа была проведена, чтобы создать все необходимые специализированные условия для помощи как детям, так и взрослым. Здесь лечат самых тяжёлых пациентов, для этого было приобретено современное оборудование, стоимостью более 300 млн рублей: аппараты УЗИ высокого класса, ЭКГ, исследования функции дыхания, рентгенологическое оборудование, оборудование для операционных и реанимации.

Для начала работы корпуса было получено порядка сотни лицензий, поскольку учреждение оказывает различного вида помощь больным туберкулёзом. Палатный корпус позволяет медикам шире использовать передовые технологии в самых сложных случаях течения заболевания, выполняя высокотехнологичные виды медицинской помощи, разделяя потоки больных по инфекционной опасности и увеличивая количество излеченных от туберкулёза.

Отметим, что самым эффективным способом выявить туберкулёз является флюорография. При подозрении на заболевание, пациенту даётся направление в туберкулёзную больницу для дообследования и возможного дальнейшего лечения. Пройти флюорографию можно бесплатно в рамках диспансеризации. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

