Российский производитель фотосепараторов «СиСорт» совместно с учеными Воронежского государственного аграрного университета разработал экспериментальную версию сервиса на основе искусственного интеллекта. Нейросеть обучали на трудах профессора Сергея Гончарова — известного селекционера, доктора сельскохозяйственных наук. Теперь агрономы могут получить консультацию по тонкостям выращивания культур, обратившись к «электронной копии» ученого.

В компании давно занимаются цифровыми сервисами для агробизнеса: от бота «Калибр», измеряющего параметры семян по фотографии, до аналитических отчетов о рыночных ценах на сельхозкультуры. Новый проект возник из стремления сделать доступной экспертизу вузовской науки для практикующих специалистов в аграрной сфере.

Профессор Сергей Гончаров — доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры селекции, семеноводства и биотехнологии Воронежского ГАУ. Он является соавтором десяти изобретений, включая семь сортов полевых культур, автором множества научных работ. Его интересы охватывают селекцию твердых сортов пшеницы и пивоваренного ячменя. Значительную часть карьеры профессор совмещал преподавательскую деятельность с работой в крупных агрохолдингах, что дало ему не только академические знания, но и практический опыт.

«Мы загрузили в систему порядка ста научных работ профессора Гончарова и попросили протестировать бот курганских семеноводов. Они задавали „электронному профессору“ вопросы и оценивали адекватность ответов. Оказалось, что отвечает он весьма предметно, его советы — актуальны и полезны», — рассказывает руководитель отдела цифровой трансформации «СиСорт» Константин Климчук.

При создании цифровой копии разработчики использовали не только научные труды, но и личные записи ученого, переписку с профессором. Это позволило сохранить не только фактологическую точность, но отчасти и манеру речи Гончарова.

В каких ситуациях «электронный профессор» может быть полезен? Например, аграрий планирует начать выращивать пивоваренный ячмень, но не знаком со спецификой. Он может проконсультироваться у бота.

«"Профессор» расскажет про сорта, специфику, сложности, ответит на вопросы о том, что для пивоваренного ячменя важно, что не важно, поможет выбрать сорт и уточнить другие нюансы. И все это — не «с потолка», а с опорой на научные труды Гончарова", — раскрывает суть консультаций Константин Климчук.

Новый сервис особенно актуален в условиях дефицита кадров на селе. Выпускники вузов не всегда едут работать в отдаленные хозяйства. Цифровой помощник не заменит человека, но поможет принимать более грамотные решения в условиях неопределенности. Он учтет и погоду, и рыночную ситуацию, и многие другие важные моменты.

Сейчас текстовый консультант опирается на публикации, но у него нет «глаз», нельзя ему что-нибудь показать.

«Поэтому следующий шаг — его объединение с другим ботом от компании „СиСорт“ — „Калибр“. Благодаря этому у сервиса появятся новые возможности», — объясняет Константин Климчук.

Сценарий может выглядеть так: агроном фотографирует проблему — пожелтевшие листья, некачественное зерно, подозрительное растение. «Калибр» анализирует изображение, определяет проблему, а «профессор» на основе базы знаний выдает рекомендации: чем обработать, что делать с партией урожая.

«Получается полноценный агроном, который видит поле и может на основании того, что видит, решения принимать», — резюмирует Климчук.

Технически «зрение» может быть разным: дроны, следящие за полями сверху, камеры, фиксирующие болезни листьев, фотосепараторы, оценивающие качество каждой зерновки. Это будущее развития сервиса.

Параллельно «СиСорт» ведет работу над созданием электронного каталога сорных растений России. Проект реализуют также совместно с учеными Воронежского ГАУ. Пользоваться сервисом можно на базе бота «Калибр». Чтобы система распознала сорняк, нужно сфотографировать горсть сырья на белом листе, положив рядом пятирублевую монету для масштаба.

«Сейчас в рамках проекта запланирован двухлетний цикл работ. Мы технически подросли, заметно продвинулись и в скорости, и в качестве анализа сорняков», — рассказывает Климчук.

Сейчас в базе порядка 160 образцов, охватывающих основные виды сорняков. Всего же в России их насчитывается около 2,5 тысячи видов. Разработчики не планируют гнаться за количеством, а хотят качественно проработать примерно 250 основных позиций, чтобы система четко их классифицировала. В будущем сервис сможет не только определять сорняки, но и прогнозировать их влияние на урожай, давать рекомендации по гербицидам.

Помимо работы с нейросетями и каталогами, компания развивает целую экосистему бесплатных сервисов для аграриев. Так, бот «Калибр» позволяет любому специалисту с помощью смартфона измерить размеры семян подсолнечника, сои, фасоли или других крупных культур. Достаточно рассыпать зерна на белом листе, положить рядом пятирублевую монету и отправить фото в бот. Система за секунды определяет калибр, толщину и даже вычисляет массу тысячи семян. Это помогает решить, использовать ли партию для посева, отправлять на переработку или продавать. Сервис также подскажет, какое решето выбрать для зерноочистительной машины.

Почти 600 аграриев и трейдеров по всей России получают бесплатные аналитические отчеты о рынке сельхозпродукции, которые «СиСорт» формирует автоматически на основе больших данных. Система собирает информацию из открытых источников: объявлений о купле-продаже, данных торговых площадок, таможенных деклараций. Подписчик может настроить рассылку под конкретные культуры и регионы. Отчет содержит мониторинг цен, анализ экспортной динамики, обзор событий (изменение пошлин, погодные условия), прогнозы экспертов и практические рекомендации.

Компания также ведет Telegram-каналы «Хлеборобот» и «Агрозал», где оперативно публикует отраслевые новости. Среди других цифровых решений — агрегатор объявлений Серп&Робот, калькуляторы для покупки оборудования, система удаленного сервисного обслуживания и облачная платформа, объединяющая фотосепараторы компании по всему миру.

Разработку и внедрение цифровых инструментов в «СиСорт» рассматривают как часть вклада в развитие аграрной отрасли. Сервисы для сельхозпроизводителей остаются бесплатными.

Ссылка на «электронного профессора»: https://max.ru/...222810514_3_bot