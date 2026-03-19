Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ совместно с красноярским научно-производственным предприятием «Радиосвязь» выпустили первую партию электрозарядных станций, способных работать при экстремально низких температурах, сообщили в пресс-службе вуза.

Совместный проект вуза и НПП «Радиосвязь» направлен на разработку ключевых компонентов и самих станций в рамках концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, объяснил руководитель проекта, заведующий кафедрой электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ доктор технических наук, профессор Николай Щуров.

Результатом работы стала линейка зарядных станций на отечественных комплектующих, их компонентов различной топологии и мощностного диапазона, а также совокупность программных средств, обеспечивающих функционирование и мониторинг станций. Особое внимание разработчики уделили технологии и компонентам станций, что позволило создать уникальное оборудование, способное работать в суровых сибирских условиях при температуре минус 45 градусов.

«Конструкция зарядной станции реализована по модульному принципу, что позволяет конфигурировать ее на необходимое количество зарядных постов требуемой мощности. Сейчас изготовлено несколько опытных образцов станции с двумя силовыми преобразователями по 40 кВт, которые могут работать раздельно для одновременной зарядки нескольких электромобилей или совместно на один зарядный коннектор для обеспечения мощности зарядки до 80 кВт. Поддерживаются широко распространенные стандарты заряда CHAdeMO (Япония), GB/T (Китай), Type 2 (Европа). Одним из наиболее значимых решений является система управления собственной разработки на основе универсальных контроллерных модулей и программного обеспечения, которые и обеспечивают гибкое конфигурирование станций под требования потребителя», — рассказал ранее младший научный сотрудник Центра технологического превосходства, ассистент кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ Евгений Абрамов.

По его словам, зарядная станция создана для сибирских условий — благодаря двойному корпусу, продуманной конструкции воздушных каналов и автоматической системе климат-контроля она может поддерживать зарядку электромобилей с высокой мощностью продолжительное время в условиях низких и высоких температур, не боится загрязненного городского воздуха.

Параллельно в НГТУ НЭТИ создали программное обеспечение для станций. Оно позволяет поддерживать протокол OCPP версии 2.01.1 — открытый протокол прикладного уровня для организации связи между зарядными станциями электротранспорта и центральными системами управления.

Первая партия зарядных станций уже прошла испытания в Красноярске. «Постоянный мониторинг за ходом тестирования показал хорошие результаты в условиях низких климатических температур и подтвердил правильность разработанных инженерных решений», — отметил Николай Щуров.

В настоящее время инженеры НГТУ НЭТИ и предприятие «Радиосвязь» готовят технологический процесс для производства более широкой партии зарядных станций: работают над расширением производственной линейки модульных быстрых станций большой мощности — возникла потребность повысить ее до 250-300 кВт — и новых компонентных баз для их реализации.

Разработка выполнена по программе «Приоритет-2030».

