5 дней назад
Bionysheva_Elena Армия и Флот

От беспилотников до баллистических ракет: новая партия «Панцирей» передана Минобороны⁠⁠

© rostec.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны очередную партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Боевые машины прошли положенные испытания и приняты военными представителями.

В Ростехе отмечают, что «Панцири» сейчас — одна из ключевых систем в системе ПВО страны. Они ежедневно работают в реальных боевых условиях и подтверждают заявленные характеристики.

По данным корпорации, на счету комплексов уже есть поражение беспилотников разных типов, баллистических ракет ATACMS, крылатых ракет Storm Shadow и «Фламинго», противорадиолокационных ракет HARM, а также управляемых снарядов HIMARS.

«Панцирь-С» — мобильный комплекс с высокой огневой мощью. Он предназначен для прикрытия военных и гражданских объектов от самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет и других средств нападения с воздуха. Также используется для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов.

Источник: rostec.ru

Комментарии 3

    Нет аватара Kотенко Cергей20.03.26 10:35:55

    По данным иностранных СМИ в 2025 году установлено более 100 стационарных объектов ПВО, в основном с «Панцирями».

      Badassgoliath Badassgoliath20.03.26 12:24:10

      Это только начало. Требуется целая сеть, покрывающая большие территории. И установок понадобятся тысячи. Это понадобится не только сейчас, но и в будущем. Прогресс микроэлектроники позволяет оснастить даже небольшие самолётики всей нужной для самостоятельного полёта аппаратурой и это делает их удобным для применения в террористических целях.
      Сами самолётики могли построить хоть сто лет назад, но без «мозгов» они были бесполезны. Сейчас всё иначе. Без настоящей сети ПВО уже никак не обойтись. Для неё даже не требуются системы с выдающимися характеристиками, можно со средними, но их должно быть много.

    . Догор . Догор22.03.26 11:05:41

    Панцирь достойное ПВО.

