Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны очередную партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Боевые машины прошли положенные испытания и приняты военными представителями.

В Ростехе отмечают , что «Панцири» сейчас — одна из ключевых систем в системе ПВО страны. Они ежедневно работают в реальных боевых условиях и подтверждают заявленные характеристики.

По данным корпорации, на счету комплексов уже есть поражение беспилотников разных типов, баллистических ракет ATACMS, крылатых ракет Storm Shadow и «Фламинго», противорадиолокационных ракет HARM, а также управляемых снарядов HIMARS.

«Панцирь-С» — мобильный комплекс с высокой огневой мощью. Он предназначен для прикрытия военных и гражданских объектов от самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет и других средств нападения с воздуха. Также используется для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов.