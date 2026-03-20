В городе Нариманове Астраханской области компания «Гекса-Лотос» запустила новое автоматизированное производство синтетических тканых материалов. После выхода на полную мощность здесь будут выпускать до 8 миллионов квадратных метров затеняющих сеток в год. Их используют в сельском хозяйстве и строительстве.

Инвестиции в проект превысили 210 миллионов рублей. Из них 135 миллионов выделил федеральный Фонд развития промышленности, еще 15 — региональный ФРП. Средства пошли на закупку экструзионного и ткацкого оборудования.

Затеняющие сетки нужны, чтобы защищать рассаду и культуры в открытом грунте от палящего солнца, града и птиц. Под ними урожай не сохнет и не вянет, а работать персоналу в тени комфортнее. Степень затенения варьируется. Сетки 40-55% подходят для самых солнцелюбивых культур: арбузов, дынь, огурцов. 70% — для перцев, томатов, капусты, баклажанов. Двухслойные сетки с затенением 80% и выше применяют в строительстве — как ограждения, заборы, а также для теплиц, беседок и летних веранд.

Локализация продукции — 100%. Полипропилен и полиэтилен поставляет группа «Сибур». Сетки рассчитаны на несколько сезонов, а после использования могут быть переработаны. До 95% отходов собственного производства предприятие уже перерабатывает для вторичного использования — из них делают нити для геосинтетических тканей.

Доля импорта в этом сегменте рынка, по данным компании, составляет около 22%. Запуск новой линии позволит «Гекса-Лотос» занять до 16% рынка, снизив долю зарубежной продукции. Основные покупатели — сельхозпредприятия, уточнили в ФРП.

В рамках того же проекта ранее уже увеличили выпуск геотканей для дорожного строительства. Общая мощность астраханского предприятия выросла в три раза — с 6 до 18,5 миллиона квадратных метров геотекстиля в год.