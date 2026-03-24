Грузовой корабль «Прогресс МС-33» успешно состыковался с модулем «Поиск» российского сегмента МКС
Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-33», который был запущен с космодрома Байконур 22 марта, пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-33» стартовала с Байконура в 15:00 мск 22 марта, а спустя девять минут вывела «грузовик» на орбиту. Из-за сбоя в развертывании одной из антенн корабля стыковка произведена экипажем в ручном режиме.
«Прогресс МС-33» доставит на МКС 2 509 кг грузов, среди которых 1 211 кг сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции, в том числе оборудование для эксперимента «Солнце-терагерц», 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы.
«Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль, созданный специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и др.), а также для корректировки ее орбиты.
