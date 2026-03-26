Перспективный фургон Руссо-Балтъ Ф200 вышел на ходовые испытания 25 марта. Информация об этом появилась в соцсетях проекта.
На полигоне тестировали поведение подвески, функционирование электронных систем, а также замеряли нагрузку на силовой агрегат, динамику разгона, тормозной путь, устойчивость в поворотах и жесткость кузова. По словам авторов поста, фактические результаты оказались выше запланированных при проектировании. Отмечается, что обнаруженные недочеты берутся в работу, а в следующей версии кузова характеристики планируется доработать.
Испытания на грузоподъемность и измерение энергопотребления при максимальной загрузке намечены на следующую неделю. Параллельно продолжается сертификация — получение Одобрения типа транспортного средства ожидается к концу 2026 года. Ранее объявлялось, что реализация модели стартует в начале 2027 года, а рекомендованная цена составит 5 млн рублей.
