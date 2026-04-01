В городе на Неве 1 апреля проходит I Международный транспортно-логистический форум. На мероприятии показали макет первого поезда для ВСМ Петербург — Москва, передает корреспондент Neva.Today.

Известно, что электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов. Отметим, что в нем прорабатывают четыре класса обслуживания. Максимальная скорость поезда составит 400 км/ч, а скорость в эксплуатации — 360 км/ч.

Напомним, что реализация проекта строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербурге ведется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов России.

Ранее Neva.Today сообщала , один поезд ВСМ Москва — Петербург сможет обслужить до 460 пассажиров за рейс. При высокой загрузке составы будут работать в сцепке 8+8, что позволит увеличить количество мест.

Высокоскоростная магистраль будет проходить от Москвы до Санкт-Петербурга. Путь по ней займет около 2 часов 15 минут, что более чем на час быстрее, чем при использовании поездов «Сапсан». Составы будут ходить каждые 10-15 минут. Ожидается, ВСМ запустят в эксплуатацию в 2028 году. Стоимость билета в одну сторону составит около 9 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что высокоскоростным поездом Москва — Петербург будет управлять ИИ.

