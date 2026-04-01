Концерн «Росэнергоатом» завершил внедрение на всех 11 российских АЭС импортозамещенной информационной системы «Центр химической поддержки АЭС». Она собирает, систематизирует и анализирует данные химического контроля водно-химических режимов технологических контуров и работы вспомогательных систем станций, а также технические и эксплуатационные характеристики оборудования.

Встроенные инструменты позволяют проводить расширенный анализ накопленных данных по химическим показателям. В системе есть блок для формирования отчетности, оперативных справок и рекомендаций по ведению режимов. Техническую поддержку обеспечивает АО «Консист-ОС» — внутренний интегратор и центр компетенций «Росэнергоатома» в области IT.

Как отметили в концерне, на базе отечественного ПО создана современная информационная система с удобным интерфейсом, полностью соответствующая требованиям заказчика и информационной безопасности. В рамках проекта не только заместили импорт, но и расширили функционал существовавшего расчетного комплекса.

Результаты анализа данных химконтроля, которые получают из системы, используют для подготовки решений и мероприятий по повышению безопасности и экономичности эксплуатации атомных станций — в части химической технологии.