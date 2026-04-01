В столице продолжают развивать речной транспорт. В районе Нагатинский Затон открыта Московская верфь — высокотехнологичное предприятие по производству и обслуживанию электросудов, которое стало самой современной верфью в России. Сейчас специалисты приступили к сборке и сварке корпусов пятого и шестого электросудов проекта «Москва 1.0».

Этот экологичный вид транспорта будет работать на регулярных речных маршрутах, предлагая жителям столицы новые варианты передвижения и обеспечивая максимальный уровень комфорта.

Производственные мощности Московской верфи позволяют не только строить новые суда, но и в кратчайшие сроки обслуживать уже действующий флот. На предприятии также планируют выпустить электрические суда для прогулочных маршрутов и безэкипажные катера для обеспечения безопасности и экомониторинга на Москве-реке. Кроме того, здесь появится гибридное круизное судно «Московское золотое кольцо», которое выйдет на одноименный маршрут по историческим городам России. Начало его строительства запланировано на 2027 год.

Электросуда проекта «Москва 1.0»

После сборки и сварки блоков корпусов судов предстоит еще множество этапов работы. Специалисты выполнят окраску судов, затяжку кабелей и уложат изоляцию в отсеках, установят щитовое оборудование, вспомогательные механизмы и проложат трубопроводы, смонтируют тяговые аккумуляторные батареи. Кроме того, проведут работы по системе пропульсивного комплекса, приводящего судно в движение, обустроят технические помещения и отсеки, смонтируют элементы салона и капитанского мостика, закончат укладку пола.

Для повышения экологичности и энергоэффективности судов планируется использовать энергосберегающие двигатели и аккумуляторные батареи повышенной емкости, которые позволят увеличить автономность хода и снизить нагрузку на окружающую среду. Системы очистки, в свою очередь, предотвратят попадание отработанной воды в реку.

Для сложного и многоступенчатого процесса производства судов предприятие оснащено самым современным оборудованием. Для резки алюминия и нержавеющей стали применяют лазерный металлорежущий станок с числовым программным управлением — процесс производства любого судна начинается именно с раскройки металла. Для формирования листового металла стенок судов, а также для гибки и скручивания профилей на судовой балке используют гидравлический пресс мощностью 350 тонн.

Для более детальных работ по штамповке и гибке металла применяют гидравлический пресс с числовым программным управлением, который обладает более высокой точностью и почти полным уровнем автоматизации. Вальцовочный станок используется для гибки металлического профиля, труб, уголков и швеллеров под любыми углами за один прокат и работает автоматически под контролем оператора.

Токарный обрабатывающий центр позволяет выполнять обработку валов, труб и других вращающихся деталей, а также проточку, нарезание резьбы и другие подобные операции. Четырехвалковый гибочный гидравлический станок помогает легко гнуть сложные асимметричные формы металла в пространственные изделия перед финишной обработкой на прессе или листогибочном станке.