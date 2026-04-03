В микрорайоне Авиатор Саратова открыли новую поликлинику
Жители микрорайона Авиатор в Заводском районе Саратова наконец получили собственную поликлинику. Разрешение на ввод медучреждения уже получено.
Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Её построили после того, как местные жители пожаловались, что многоэтажки возвели и сдали без школ и больниц, а за медпомощью приходилось ездить в другие районы.
Сейчас в Авиаторе также строят школу на 1500 мест. Она разгрузит переполненную гимназию № 34. Сдать объект планируют уже в следующем году.
