MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 132
artal Медучреждения

В микрорайоне Авиатор Саратова открыли новую поликлинику

Жители микрорайона Авиатор в Заводском районе Саратова наконец получили собственную поликлинику. Разрешение на ввод медучреждения уже получено.

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Её построили после того, как местные жители пожаловались, что многоэтажки возвели и сдали без школ и больниц, а за медпомощью приходилось ездить в другие районы.

Сейчас в Авиаторе также строят школу на 1500 мест. Она разгрузит переполненную гимназию № 34. Сдать объект планируют уже в следующем году.

Источник: saratov.mk.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • shigorin shigorin05.04.26 23:22:30
    многоэтажки возвели и сдали без школ и больниц


    По-хорошему пороть надо таких горе-застройщиков, особенно если доход с квадратных метров приватизируется, а вот расходы на инфраструктуру (и «ценных специалистов») -- давай-ка, родная страна, обеспечь.

    #1314540