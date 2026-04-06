В районе Богородское на востоке Москвы открылось новое здание школы № 1360.

Строительство учебного корпуса на 2-й Гражданской улице (дом 2) — недалеко от пересечения с 3-й Гражданской — завершилось в конце 2025 года. Его финансирование осуществлялось в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

В здании в районе Богородское создано комфортное и безопасное пространство, в том числе для маломобильных ребят. Как и в каждой современной московской школе, тут есть лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон. На полигоне школьники познакомятся с основами робототехники и принципами работы БПЛА. В инженерном лабораторно-исследовательском комплексе освоят аддитивные технологии, навыки работы на 3D-принтере и сканере. В кластере биологии, медицины и ОБЖ пройдут курсы первой медицинской помощи.

В новом здании школы также есть медиатека, трансформируемый спортивный зал (с раздевалками и душевыми) и многофункциональное многосветное пространство, которое можно использовать как конференц-зал или лекторий.

На ИТ-полигоне школьники познакомятся с основами робототехники и принципами работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оборудование инженерного лабораторно-исследовательского комплекса позволит освоить аддитивные технологии и получить навыки работы на 3D-принтере и сканере.

На базе кластера биологии, медицины и основ безопасности жизнедеятельности учащиеся смогут пройти курсы и отработать навыки оказания первой медицинской помощи.

В спортивном зале смонтирован разделительный занавес на электроприводе, что позволит проводить занятия по физкультуре одновременно для нескольких классов. По периметру помещение оснащено мягкими стеновыми панелями, которые защитят от травм при активных спортивных играх.

При благоустройстве прилегающей к школе территории высадили кустарники, уложили газон, заасфальтировали дорожки и установили малые архитектурные формы.

Первых учеников новое здание на 2-й Гражданской улице приняло 6 апреля. Состав классов сформирован в основном из ребят, ранее учившихся в других корпусах школы № 1360.

В новом здании будут реализовываться такие городские образовательные проекты, как «Математическая вертикаль» и «Математическая вертикаль плюс», а также проект предпрофессионального образования «Инженерный класс в московской школе». В 2026/2027 учебном году к ним добавится «Психолого-педагогический класс в московской школе».

Одним из ключевых элементов образовательных программ является проведение лабораторных работ и профориентационных занятий с участием вузов-партнеров. Среди них Московский государственный технический университет имени (МГТУ) Н.Э. Баумана, Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Московский политехнический университет, Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) «МИФИ», Московский финансово-юридический университет (МФЮА).

В школе расширены возможности для дополнительного образования. Так, запланировано организация кружков и секций разных направлений, в том числе технических (робототехника, управление БПЛА, искусственный интеллект и нейросеть, трехмерная графика в дизайне и архитектуре), естественно-научных, языковых (корейский и китайский языки) и спортивных (футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис).

