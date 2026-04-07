Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» позволил открыть новую модульную поликлинику в Оренбурге. Более 13 тыс. жителей Промышленного района получат современную медпомощь в комфортных условиях.

Медицинское учреждение построили взамен старого аварийного здания. Поликлиника площадью 540 кв. м рассчитана на 150 посещений в смену. Здесь технически оборудованы доврачебный, смотровой, процедурный, прививочный кабинеты. Помимо того, предусмотрены инклюзивные условия и для маломобильных жителей.

Также решили и вопрос с кадрами. В поликлинике будут работать квалифицированные специалисты: восемь участковых врачей-терапевтов, два лор-врача, эндокринолог, офтальмолог, уролог, дерматолог и хирург. Также оренбуржцы смогут пройти в поликлинике и диспансеризацию.

Напомним, в Оренбуржье перед новым годом открыли несколько медучреждений . Новая модульная поликлиника с современным диагностическим оборудование открылась в Абдулино. В лечебном учреждении, которое рассчитано на 13 000 человек, есть кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Также открылась новая быстровозводимая модульная врачебная амбулатория в селе Пилюгино. Медпомощь в ней будут получать жители села и ещё 13 близлежащих населённых пунктов.

