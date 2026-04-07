В Майкопе Адыгеи открыли региональный центр развития настольного тенниса
Новый спортобъект возведён на территории ФОК «Оштен», он построен на средства Федерации настольного тенниса России и оснащён всем необходимым оборудованием и инвентарём для проведения тренировок и соревнований различного уровня. Единовременная пропускная способность зала составляет 50 человек в смену — здесь размещены 12 игровых столов. Заниматься в спорткомплексе будут юные теннисисты из секции настольного тенниса СШ № 1 им. С.М. Джанчатова и отделения настольного тенниса республиканской СШ № 3.
