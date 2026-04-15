ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) изготовил две комплектные трансформаторные подстанции КТПН Плит мощностью 400 кВА каждая. Оборудование готово к отгрузке во Владивосток — на объекте Заказчика оно обеспечит электроснабжение инженерных систем, предназначенных для сбора и глубокой очистки ливневых сточных вод. Это позволит городу повысить надёжность водоотведения в период обильных осадков и высоких нагрузках на ливневую сеть. Поставка реализуется под ключ: ЧЗЭО выполняет не только работы по проектированию и производству, но также берёт на себя обязательство по доставке, монтажу и пусконаладке электроустановок.

Технические решения

Обе подстанции КТПН Плит — двухтрансформаторные, каждая состоит из четырёх блочно-модульных зданий. По высокой стороне (6 кВ) установлены ячейки КСО‑203 Юнион с вакуумными выключателями производства «Элтехника». Релейная защита реализована на базе микропроцессорных терминалов «Алтей‑01». По низкой стороне (0,4 кВ) смонтированы шкафы ШНЛ с 3b-секционированием и двухсторонним обслуживанием. В подстанциях предусмотрена телемеханика — на верхний уровень управления выводятся сигналы с ячеек 6 кВ.

Особенности условий эксплуатации

Подстанции КТПН Плит будут размещены в прибрежной зоне, для которой характерны высокая влажность и повышенное содержание солей в воздухе. Для того, чтобы защитить корпуса блочно-модульного здания (БМЗ) от коррозии в сложных климатических условиях приморского региона, специалисты ЧЗЭО применили специальное окрашивание металлических поверхностей краской «POLINAL». Это гарантирует долговечность и герметичность конструкций БМЗ на протяжении более 15 лет при агрессивности среды класса С5.

Следующим этапом проекта станет проведение монтажа и пуско-наладочных работ на объекте Заказчика. Ввод подстанций в эксплуатацию запланирован на 2-ой квартал 2026 года.