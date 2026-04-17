В промышленной зоне «Ржевка» в Петербурге завершили строительство нового участка улицы Коммуны. Теперь автомобили могут свободно двигаться от улицы Химиков до Лапинского проспекта. Работы включали не только укладку дорожного полотна, но и обновление всех инженерных сетей — водоснабжения, канализации, газовых и электрических коммуникаций. По данным Петербург2, специалисты также провели переустройство старых коммуникаций, чтобы обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры.

Открытие четырехполосной дороги стало важным событием для района Ржевка-Пороховые. Промышленные предприятия, расположенные в этой части города, получили прямой и удобный выезд, что значительно сокращает время доставки грузов и облегчает логистику. В ближайших планах — организация движения городского транспорта по новому маршруту. Это позволит сотрудникам предприятий быстрее добираться до работы, а также повысит привлекательность района для новых инвесторов.

Развитие промышленных зон остается одним из приоритетов городской программы «10 приоритетов развития». Власти рассчитывают, что появление новых производств в Ржевке приведет к созданию дополнительных рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет. Уже сейчас район становится заметным на карте инвестиций Петербурга, а спрос на промышленные площади растет.

По оценке Петербург2.ру, запуск новой дороги может стать толчком для дальнейшего развития инфраструктуры в северо-восточной части города. В перспективе здесь могут появиться новые логистические центры и современные предприятия, что усилит экономический потенциал всего Красногвардейского района. Важно, что проект реализован без задержек и с учетом интересов местных жителей и бизнеса.Ржевка постепенно превращается в одну из ключевых промышленных площадок Петербурга. Открытие нового участка улицы Коммуны — не просто очередной этап благоустройства, а реальный шаг к формированию современной городской среды, где промышленность и транспорт работают в едином ритме.