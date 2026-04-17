В Татарстане запустили новые производства для модернизации коммунальных сетей
16 апреля в Казани на базе группы компаний «РГК» запущены два новых производства.
Одно из новых направлений — выпуск полимерного анкерного листа на предприятии «Полимерная защита» (совместный проект «РГК», «АрсеналГидро» и «ПРОФИ»). Ранее эта продукция поставлялась в Татарстан из других регионов, но теперь запуск собственного производства снизит зависимость от внешних поставок и усилит контроль качества.
Полимерный лист устойчив к агрессивным средам, увеличивает срок службы сооружений до 50 лет и сокращает эксплуатационные затраты на 40-60% в течение жизненного цикла. На старте предприятие будет выпускать три вида продукции: гладкий лист «ПРИМА», анкерный лист «ПРАЙМ» и модифицированную версию «ПРАЙМ+" с добавками для повышения износостойкости.
Второе новшество — профили из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для бестраншейного ремонта канализационных сетей. Технология спирально-навивной реконструкции позволит восстанавливать изношенные участки без отключения потока, сокращая сроки работ в восемь раз, а финансовые затраты — на 30%.
Новые производственные мощности «РГК» и партнёров станут частью системной работы по укреплению технологической автономности республики и расширению линейки отечественной продукции для эффективной модернизации коммунальной инфраструктуры.
Добавим, что компания РГК приобрела у «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) трубный завод, расположенный на территории промышленной площадки предприятия, в 2023 году. Близость производителя сырья (КОС) и производителя полимерных труб позволила переработчику сократить логистическое плечо, оперативно регулируя поставки.
Группа компаний «РГК» — входит в топ-3 российских крупнейших производителей полимерных труб, фитингов, колодцев для наружных сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тепло- и электросетей, пульпопроводов, НПВХ профиля для санации трубопроводов, полимерных и анкерных листов.
