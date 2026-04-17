В Екатеринбург прибыли 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом
13 апреля, в Октябрьском депо Екатеринбурга презентовали партию троллейбусов «Горожанин» из Уфы — все 55 машин совсем скоро отправятся по маршрутам. Они обошлись в 1,32 млрд рублей (по 24 млн за каждую электрическую машину).
Отметим, что дополнительные троллейбусы удалось закупить за счет экономии при определении поставщика. Изначально на новый транспорт выделялось 1,6 млрд рублей (при такой цене каждый троллейбус бы обошелся в 32 млн).
Они созданы на базе автобусов МАЗ-203, вмещают почти 100 пассажиров и способны пройти до 40 километров на автономном ходу.
Сразу 10 сидячих мест располагаются в низкопольной части троллейбуса и предназначены для маломобильных граждан. Вход в средней части оборудован аппарелью и кнопкой вызова водителя, а салон — табличками с шрифтом Брайля, системой связи с водителем «Умный город» и площадкой для коляски со страховочным ремнем. Людей с нарушениями слуха во время поездки ориентирует цифровой экран, показывающий номер маршрута, путь следования, расстояние до следующей остановки и время прибытия, а с нарушениями зрения — звуковое оповещение.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0