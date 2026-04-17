13 апреля, в Октябрьском депо Екатеринбурга презентовали партию троллейбусов «Горожанин» из Уфы — все 55 машин совсем скоро отправятся по маршрутам. Они обошлись в 1,32 млрд рублей (по 24 млн за каждую электрическую машину).

Отметим, что дополнительные троллейбусы удалось закупить за счет экономии при определении поставщика . Изначально на новый транспорт выделялось 1,6 млрд рублей (при такой цене каждый троллейбус бы обошелся в 32 млн).

Они созданы на базе автобусов МАЗ-203, вмещают почти 100 пассажиров и способны пройти до 40 километров на автономном ходу.

Сразу 10 сидячих мест располагаются в низкопольной части троллейбуса и предназначены для маломобильных граждан. Вход в средней части оборудован аппарелью и кнопкой вызова водителя, а салон — табличками с шрифтом Брайля, системой связи с водителем «Умный город» и площадкой для коляски со страховочным ремнем. Людей с нарушениями слуха во время поездки ориентирует цифровой экран, показывающий номер маршрута, путь следования, расстояние до следующей остановки и время прибытия, а с нарушениями зрения — звуковое оповещение.

https://www.e1....04/13/76362728/