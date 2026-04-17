Хабаровские подразделения ГИМС МЧС России получили новые суда
Парк патрульных катеров в Центре Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю пополнился двумя новыми транспортными средствами особой конструкции. На вооружение пришли аэролодки «Север 650К». Это полностью отечественные современные спасательные суда, изготовленные в Санкт-Петербурге.
Их можно использовать круглогодично в целях проведения федерального государственного надзора за соблюдением требований безопасности на водоемах, а также надзором за маломерными судами. Они могут эксплуатироваться на мелководье, на горных реках, ходить по льду, а также по смешанному покрову — вода со льдом. На них установлен двигатель мощностью 430 лошадиных сил. Также лодки оснащены необходимым современным навигационным оборудованием, стоит картплоттер, эхолот, имеются две видеокамеры для фиксации нарушений судоводителей во время работы сотрудников.
