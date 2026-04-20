18 апреля состоялось открытие первой благоустроенной пешеходной улицы Ленинградской в Мурманске. Новое пространство для прогулок и отдыха, созданное в год 110-летия города, стало частью комплексного преображения исторического центра.

Переустройство улицы из проезжей в пешеходную выполнено в рамках народной программы «На Севере — жить!» и мастер-плана Мурманской агломерации, отмечается на портале регионального правительства.

Общая площадь благоустройства составила 9 тыс. кв. м. В ходе работ использовано почти 1 200 кубометров щебня, около 2 500 кубометров песка, более 1 000 кубометров бетонной смеси, свыше 100 тыс. гранитных брусчатых камней и более 200 тыс. единиц тротуарной плитки.

Исторически улица Ленинградская занимает особое место в развитии города: в 1927 году здесь появились первые в Мурманске деревянные тротуары, а в 1939 году был уложен первый асфальт. Сегодня она стала первой полноценно благоустроенной пешеходной улицей города. Обновлённая улица Ленинградская соответствует современным подходам к формированию общественных пространств. Здесь обустроены рекреационные зоны, установлены 15 больших качелей, открыт кофейный павильон, установлены 30 опор освещения, система видеонаблюдения. В летний период пространство дополнительно озеленят — высадят взрослые деревья, кустарники и оформят цветники.

«Объект полностью завершён. Предусмотрена централизованная система водоотведения: вдоль всей улицы установлены лотки с чугунными решётками, выполнены необходимые расчёты и обеспечена вертикальная планировка — вода будет уходить без задержек. Покрытие рассчитано на высокий пешеходный трафик.Действует гарантия: если в процессе эксплуатации появятся замечания, они будут оперативно устранены. Для этого сформирована мобильная бригада, которая находится на связи и при необходимости быстро выезжает на место», — рассказал представитель подрядной организации Кирилл Федоляк.В день открытия для жителей и гостей города организовали праздничную программу: работала фотобудка с моментальной печатью снимков, была представлена экспозиция архивных фотографий, проходили мастер-классы и уличные активности. Гости играли в шахматы и гигантскую башню, создавали художественные работы под руководством художников, слушали живую музыку и участвовали в танцевальном батле. Сотрудники Краеведческого музея провели экскурсии по историческому центру.

https://51rus.o...rity/32636.html