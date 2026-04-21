«Калашников» начал серийный выпуск дымовых гранат РДГ‑У
Концерн «Калашников» запустил серийное производство унифицированных дымовых гранат РДГ‑У и отгрузил первую партию государственному заказчику. Изделие предназначено для маскировки бойцов, небольших подразделений и техники от прицельного огня противника.
Главное отличие новой гранаты от аналогов — запатентованная конструкция, которая сочетает взрывной и курящийся принципы действия. Взрывная секция мгновенно создаёт плотное дымовое облако, а курящийся состав поддерживает завесу потоком аэрозоля, что значительно увеличивает продолжительность и зону маскировки, рассказали в Калашникове.
Корпус гранаты выполнен из прочного композитного материала, устойчивого к внешним воздействиям. Вес РДГ‑У не превышает 700 граммов, а рабочий диапазон температур — от -50°С до +55°С.
