Нижнетагильский машиностроительный завод ввел в эксплуатацию современный обрабатывающий центр YSM 7030. Оборудование позволяет быстро и точно обрабатывать крупногабаритные детали весом до 25 тонн — базовые плиты, рамы, сложные конструкции и другие большие изделия.

Станок оснащен рабочим столом размером 6600×2400 мм и большими ходами по осям (до 7000 мм по X, 3000 мм по Y и 1500 мм по Z). Он подходит для фрезерования, сверления, расточки, нарезки резьбы и развертывания отверстий. Благодаря поворотной оси можно выполнять токарно-фрезерную обработку валов длиной до 5700 мм и диаметром до 500 мм.

Высокая точность станка достигает 0,015 мм, а мощность шпинделя — до 4000 оборотов в минуту. Управление осуществляется через систему FANUC. Станок также оснащен системой контроля Renishaw, которая позволяет проверять размеры деталей прямо на месте обработки, не снимая их. Это помогает сразу выявлять отклонения, корректировать программу и снижать количество брака.

Новое оборудование расширяет возможности завода по выпуску крупногабаритной продукции и позволяет быстрее перенастраивать производство под новые задачи, рассказали в НТМЗ.