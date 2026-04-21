Нижнетагильский машиностроительный завод запустил мощный станок для обработки 25-тонных деталей

Нижнетагильский машиностроительный завод ввел в эксплуатацию современный обрабатывающий центр YSM 7030. Оборудование позволяет быстро и точно обрабатывать крупногабаритные детали весом до 25 тонн — базовые плиты, рамы, сложные конструкции и другие большие изделия.

Станок оснащен рабочим столом размером 6600×2400 мм и большими ходами по осям (до 7000 мм по X, 3000 мм по Y и 1500 мм по Z). Он подходит для фрезерования, сверления, расточки, нарезки резьбы и развертывания отверстий. Благодаря поворотной оси можно выполнять токарно-фрезерную обработку валов длиной до 5700 мм и диаметром до 500 мм.

Высокая точность станка достигает 0,015 мм, а мощность шпинделя — до 4000 оборотов в минуту. Управление осуществляется через систему FANUC. Станок также оснащен системой контроля Renishaw, которая позволяет проверять размеры деталей прямо на месте обработки, не снимая их. Это помогает сразу выявлять отклонения, корректировать программу и снижать количество брака.

Новое оборудование расширяет возможности завода по выпуску крупногабаритной продукции и позволяет быстрее перенастраивать производство под новые задачи, рассказали в НТМЗ.

Источник: ntmzpk.ru

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski21.04.26 15:58:05

    Последний (токарный) станок был сделан в стране в 2010 году (ирония).
    Про это мы узнали из одного из недавних коментариев на этом сайте.

    • Нет аватара Kотенко Cергей21.04.26 16:47:05

      Да, и не спорьте.
      Тверь, Липецк, Рязань и Сасово нещитово

    • Badassgoliath Badassgoliath22.04.26 06:45:55

      Вот конкретно под этой заметкой данный комментарий не выглядит иронично, потому что упомянутое в заметке оборудование ведь импортное.

  • Нет аватара vajo22.04.26 06:21:50

    Жаль, что обрабатывающий центр, как обычно, китайский. По-хорошему, хотелось бы видеть отечественное оборудование.

  • Леонид Цыганов Леонид Цыганов22.04.26 11:17:54

    Надо писать откуда станок, тогда и радоватся решим сильно или не очень.

  • Нет аватара alexm22.04.26 12:00:39

    Да, конечно из Китая,
    Будем идти вперед, не останавливаясь, не теряю времени (уже и так много его потеряли) и надеяться, что будут новые разработки и догоним, а может и перегоним.
    Здесь главное не ждать, есть возможность- делаем!!!

