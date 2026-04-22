Строительство Амурского ГХК вышло на финальный технологический рубеж
Сейчас на площадке готовят к запуску ключевые объекты: установку пиролиза, линии производства полиэтилена, логистический комплекс и центральную операторную.
После выхода на проектную мощность АГХК будет выпускать 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. Для Дальнего Востока это новая промышленная база, а для региона — ещё и новые рабочие места: по оценке ВШЭ, запуск комплекса создаст условия для появления 170 тысяч рабочих мест в России, из них 12,8 тысячи — в Амурской области.
