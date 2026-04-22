5 дней назад
termometrix

Строительство Амурского ГХК вышло на финальный технологический рубеж

Сейчас на площадке готовят к запуску ключевые объекты: установку пиролиза, линии производства полиэтилена, логистический комплекс и центральную операторную.

После выхода на проектную мощность АГХК будет выпускать 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. Для Дальнего Востока это новая промышленная база, а для региона — ещё и новые рабочие места: по оценке ВШЭ, запуск комплекса создаст условия для появления 170 тысяч рабочих мест в России, из них 12,8 тысячи — в Амурской области.

Источник: rutube.ru

    Krutenn Krutenn23.04.26 10:34:29

    Новости плюс. Особенно количество рабочих мест в Амурской области… Плюс хороший экономический эффект — не гнать сырье на экспорт как *банановая республика*, а перерабатывать самим хотя бы до полуфабрикатов.

    #1315335