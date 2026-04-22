22 апреля
Bionysheva_Elena

В Москве начали выпускать рентгеновские аппараты, которые видят дефекты, невидимые глазу

© оэз.рф

В особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили серийное производство первых в России микрофокусных рентгеновских устройств. Эти приборы позволяют заглянуть внутрь металла, пластика или керамики и найти мельчайшие трещины, раковины или другие дефекты — при этом деталь остаётся целой.

Такая диагностика критически важна в авиации, машиностроении, электронной промышленности: лучше обнаружить скрытый брак на заводе, чем потом расследовать аварию или остановку производства.

Точность новых аппаратов — до 2 микрон. Человеческий волос толще в 20-40 раз. Устройства работают на собственной компонентной базе, с использованием российских патентов. Инвестиции в разработку и запуск составили 200 миллионов рублей. Производственные мощности позволяют выпускать до 60 аппаратов в год с возможностью расширения, рассказали в ОЭЗ.РФ

Производитель — компания «Диагностика-М», известная своими досмотровыми системами в аэропортах, метро, на вокзалах и стадионах. Их оборудование уже работает у РЖД, «Росатома» и «Почты России». Теперь компания освоила выпуск микрофокусных источников рентгеновского излучения моделей РРТ-160 и РРТ-225.

«Технополис Москва» в этом году отмечает 20 лет. Сегодня на его площадках работают более 240 высокотехнологичных компаний — от микроэлектроники до робототехники. Это один из центров, где создаётся технологическая независимость страны.

Источник: оэз.рф

    Нет аватара gsa_gsa24.04.26 13:18:36

    Рентген по мвоей сути аоказывает то, что не видит глаз. Надо название корректировать

      Алекс RW Алекс RW24.04.26 15:31:55

      Тут видимо имелось ввиду, что разрешение картинки такое высокое, а искомые дефекты настолько мелкие что глаз не видит, и только с увеличением можно увидеть результат. А тк новость супер, в области неразрушающего контроля мы очень даже конкурентны на мировом рынке.

