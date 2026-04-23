С 27 марта 2026 года в городе Миньяр Ашинского муниципального округа начал функционировать новый медицинский комплекс, созданный для оказания качественной и доступной первичной и специализированной медицинской помощи жителям.Ключевые возможности комплекса:— Поликлиника для взрослых: 3 терапевтических участка, кабинеты офтальмолога и невролога— Детское поликлиническое отделение: 2 педиатрических участка— Отделение скорой помощи: круглосуточный фельдшерский пост— Дневной стационар: современные койки в 4 комфортабельных палатах (с санузлом и душем)

Благодаря строительству нового объекта для местных жителей обеспечено:— Полное оснащение всех кабинетов современным оборудованием и мебелью по утвержденным стандартам.— Комфортные условия для ожидания: просторные холлы с достаточным количеством посадочных мест.— Удобная логистика: физиотерапевтический и стоматологический кабинеты работают для взрослых и детей с разделением потоков.Новый комплекс рассчитан на обслуживание взрослого (5810 человек) и детского (1350 человек) населения Миньяра, а также близлежащих населенных пунктов.

Проект по строительству медучреждения реализован Министерством строительства и инфраструктуры региона совместно с Минздравом Челябинской области в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».