Переработка газа на ГПЗ в 2025 году в России выросла на 3,9% по сравнению с 2024 годом. Производство гелия выросло на 30,8%, производство СУГ — на 5,1%, производство этана — на 39,3%. Об этом рассказала Анастасия Артамонова, начальник отдела мониторинга газовой отрасли ЦДУ ТЭК.

Она также отметила, что за последние десять лет заметный прирост газодобычи в России был обеспечен за счет Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где расположены крупнейшие газовые месторождения. Потенциал Арктики обеспечивает около 80% добываемого в России природного и попутного газа.

Средний уровень газификации субъектов РФ увеличился с 66,2% в 2015 году до 75,3% в 2025 году, а к 2030 году должен достигнуть 82,9%.

Как отметила Артамонова на конференции «Евразийский газ: диверсификация, Арктика и новые рынки», по итогам прошлого года Россия заняла четвертое место в мире по производству СПГ. За последние 10 лет производство СПГ выросло в три раза, в том числе за счет ввода четырех линий «Ямал СПГ» и ввода площадок «Криогаз-Высоцк» и «КПСГ Портовая» в Ленинградской области. Доля России в мировом экспорте СПГ составляет 7-8%.