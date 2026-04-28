На Ловозерском горно-обогатительном комбинате в Мурманской области, входящем в горнорудный дивизион «Росатома», завершили ключевой этап обновления обогатительной фабрики. Программа модернизации стартовала в 2024 году после перехода предприятия под управление «Росатом Недра» .

В ходе работ на ЛГОК обновили технологическую цепочку. Введена в эксплуатацию новую мельницу первой стадии измельчения, усовершенствована схема разделения, позволяющую более точно извлекать полезные компоненты даже из мелкодисперсного сырья. При этом процесс стал экологичнее — с минимальными выбросами и сниженным воздействием на окружающую среду.

Инвестиции в проект превысили 200 млн рублей. Это больше, чем было вложено в предприятие за предыдущее десятилетие.

По словам главного инженера предприятия Сергея Лахтина, ключевую роль сыграла настройка электростатической сепарации. За счёт точного подбора параметров удалось добиться того, что ценные минералы практически полностью концентрируются в конечном продукте, а примеси эффективно удаляются. Это позволило отказаться от повторной переработки промежуточных фракций и ускорить весь цикл. Эффективность разделения достигла 96%.

Параллельно на предприятии установили барабанный грохот, заменили гидроциклоны, модернизировали флотационное оборудование и восстановили концентрационные столы с применением полиуретанового покрытия. Изменения затронули и шахтную инфраструктуру.

Комплексная модернизация существенно повысила стабильность работы фабрики. Если ранее внеплановые остановки оборудования могли достигать 100 часов в месяц, то в первые месяцы 2026 года этот показатель сократился до 2,5 часа.

Работы на площадке продолжаются: ведётся установка оборудования для доизмельчения, монтируются винтовые сепараторы и насосные системы. В планах на текущий год — завершение модернизации насосного парка и обновление второй стадии очистки.

ООО «Ловозерский ГОК» — единственное горнодобывающее предприятие в стране, которое добывает и обогащает руду редкоземельных металлов — лопарит. Лопаритовый концентрат предприятие поставляет в ОАО «Соликамский магниевый завод» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом), где из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов.