Матч за Суперкубок России по регби прошел на новой арене в подмосковном Монино, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Символично, что именно игра такого высокого уровня открыла новый стадион — Подмосковье получило современную арену, готовую принимать крупнейшие турниры и собирать тысячи болельщиков. В ходе матча диктор объявил, что на трибунах собрались 5 957 зрителей. В целом же арена рассчитана на 7 300 болельщиков.

В борьбе за трофей на регбийном стадионе «ВВА-Подмосковье» встретились «Стрела-Ак Барс» и «Динамо Москва». Матч получился зрелищным и держал в напряжении до последних минут — победу одержало «Динамо» со счётом 17:20.

«Прошлым летом мы открыли новый стадион в Филевском парке, это было важное событие по сохранению инфраструктуры. Монино — не менее намоленное место. Наш самый прославленный клуб базировался всегда в Монине. Большое счастье и большая радость для всех нас, что построен чисто регбийный стадион — компактный семитысячник. Строительство длилось довольно долго, менялись подрядчики, росли цены. Но проект завершен. Это большой подарок для Федерации регби России, также принято решение о том, что управляющей стадионом организацией будет клуб «ВВА-Подмосковье», — сказал ТАСС глава Федерации регби России Игорь Артемьев.

Отметим, что 10 мая на домашнее поле выйдет команда «ВВА-Подмосковье» против «Динамо» в матче чемпионата России.

Открытие регбийного стадиона в Монино состоялось в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

