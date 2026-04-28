Арену для регби на 7 тысяч человек открыли в подмосковном Монино
Матч за Суперкубок России по регби прошел на новой арене в подмосковном Монино, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Символично, что именно игра такого высокого уровня открыла новый стадион — Подмосковье получило современную арену, готовую принимать крупнейшие турниры и собирать тысячи болельщиков. В ходе матча диктор объявил, что на трибунах собрались 5 957 зрителей. В целом же арена рассчитана на 7 300 болельщиков.
В борьбе за трофей на регбийном стадионе «ВВА-Подмосковье» встретились «Стрела-Ак Барс» и «Динамо Москва». Матч получился зрелищным и держал в напряжении до последних минут — победу одержало «Динамо» со счётом 17:20.
«Прошлым летом мы открыли новый стадион в Филевском парке, это было важное событие по сохранению инфраструктуры. Монино — не менее намоленное место. Наш самый прославленный клуб базировался всегда в Монине. Большое счастье и большая радость для всех нас, что построен чисто регбийный стадион — компактный семитысячник. Строительство длилось довольно долго, менялись подрядчики, росли цены. Но проект завершен. Это большой подарок для Федерации регби России, также принято решение о том, что управляющей стадионом организацией будет клуб «ВВА-Подмосковье», — сказал ТАСС глава Федерации регби России Игорь Артемьев.
Отметим, что 10 мая на домашнее поле выйдет команда «ВВА-Подмосковье» против «Динамо» в матче чемпионата России.
Открытие регбийного стадиона в Монино состоялось в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
https://dzen.ru...ep8S6X9ex6GlM16
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0