В п.Деревянка Карелии открылась новая врачебная амбулатория
Открыли новую врачебную амбулаторию в посёлке Деревянка. Старая амбулатория располагалась в приспособленных помещениях в жилом 5-этажном доме (три квартиры), без отдельного входа.Теперь всё по-другому. Большое здание. Внутри светло. Много места для пациентов и персонала. Здесь сейчас работают два фельдшера, участковые медицинские сёстры, процедурная медсестра, администратор, водитель и другие сотрудники. На скорой помощи трудятся четыре бригады.
Прионежский филиал РБ им. В.А. Баранова организовал активную выездную работу врачей-специалистов: акушера-гинеколога, хирурга, лор-врача, эндокринолога, кардиолога. Еженедельно приезжает врач-педиатр.Более 1500 человек получают здесь медицинскую помощь.В ближайшие два года на работу в амбулаторию придут два целевика: в этом году — фельдшер скорой помощи, в следующем — участковый терапевт.Амбулаторию построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
