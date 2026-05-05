В Ессентуках открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс
1 мая в Ессентуках состоялось торжественное открытие современного физкультурно оздоровительного центра (ФОК), который станет важной частью спортивной инфраструктуры города. Построенный в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и федерального проекта «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)», модульный комплекс включил спортивный зал площадью больше 1000 квадратных метров, тренерские, раздевалки и инвентарные.
Новый спортивный комплекс будет передан муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа игровых видов спорта». В ФОКе планируется развитие ключевых игровых дисциплин: баскетбол, волейбол, гандбол. Приём спортсменов начинается с 8 лет. Все занятия проводятся бесплатно.
Помимо игровых видов спорта, ФОК ответит на запросы других спортивных направлений:
По запросу МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» в зале будут организованы тренировки по боксу. Все три отделения также работают на безвозмездной основе. Кроме того, по договорённостям с краевой школой по художественной гимнастике в спортивном зале ФОКа будет выделено время для тренировочного процесса.
Открытие центра — значимый шаг в развитии массового спорта и здорового образа жизни в Ессентуках. ФОК обеспечит жителям города современные условия для занятий физической культурой и подготовки спортивного резерва.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0