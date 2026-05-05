Новое производство широкоформатного стекла и стеклопакетов запущено 30 апреля в Екатеринбурге с господдержкой.

«Еще одно производство запущено сегодня в Свердловской области при поддержке регионального Фонда развития промышленности. На площадке группы компаний ASKELL начал работать инновационный комплекс по изготовлению стеклопакетов и обработке крупного листового стекла до 18 кв.м. Мощность линии — 18500 кв.м. продукции в месяц. Это около 220 000 кв.м. в год. Предприятие реализует полный производственный цикл от заготовки до готовой продукции»

Новое производство обеспечит потребность строительной отрасли внутри региона. Компания планирует выход на рынки других регионов России и стран СНГ

«Общий бюджет проекта — 370 млн рублей, из них 60 млн предоставил Фонд. Эти средства позволили приобрести современное высокотехнологичное оборудование для выпуска актуальной продукции: использование широкоформатных стеклянных конструкций — сохраняющийся архитектурный тренд»

Уральское предприятие по обработке и производству изделий из листового стекла сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Ранее предприятие было отобрано для презентации экспортного потенциала Свердловской области на выставке «Иннопром.Узбекистан», а также стало участником регионального проекта «Производительность труда».